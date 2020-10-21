Çin’in demir cevheri üretimi Eylül’de zayıflayan talep nedeniyle %3,8 düştü

Çarşamba, 21 Ekim 2020 14:07:44 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yılın Eylül ayında Çin’in demir cevheri üretimi Ağustos ayında kaydedilen %4,8 artışın ardından yıllık bazda %3,8 düşüş göstererek 73,48 milyon mt seviyesinde yer aldı.

İthal demir cevheri fiyatları 3 ve 14 Eylül tarihlerinde 130$/mt CFR seviyesine yükselerek söz konusu ayda görülen en yüksek seviyeyi kaydetti ancak uzun tatil öncesinde zayıflayan talep nedeniyle 23 Eylül tarihinde 114$/mt’a düşerek en düşük seviyeye geriledi. Ekim ayında ise, ithal demir cevheri fiyatları uzun tatilin ardından ilk önce yükselirken, daha sonra düşüş gösterdi.

Yılın ilk dokuz ayında, Çin yıllık bazda %2,6 artışla 636,078 milyon mt demir cevheri üretimi gerçekleştirirken, bu artış yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 0,9 puan daha az oldu.

SteelOrbis’in daha önce de belirttiği gibi, Ocak-Eylül döneminde Çin’de demir cevheri ithalatı yıllık bazda %10,8 artarak 868,46 milyon mt seviyesinde yer aldı ve yıllık bazda kaydedilen bu artış hızı yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 0,2 puan daha yavaş oldu.