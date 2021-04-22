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Çin’in demir cevheri üretimi birinci çeyrekte %21,6 arttı

Perşembe, 22 Nisan 2021 12:21:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde Çin’in demir cevheri üretimi yıllık bazda %21,6 artış göstererek 234,55 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Sadece Mart ayında, demir cevheri üretimi yıllık %7,3 artışla 81,75 milyon mt seviyesine yükseldi.

İthal demir cevheri fiyatları, Mart ayında genel bir düşüş gösterirken, 4 Mart tarihinde en yüksek seviyesine ulaşarak 178$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, zayıf talep ve üretim kısıtlamaları nedeniyle 22 Mart tarihinde 156$/mt CFR ile en düşük seviyeyi gördü. Ancak, ithal demir cevheri fiyatları, ticari faaliyetlerdeki en yoğun sezonda artan taleple birlikte Nisan ayında yükselişe geçme sinyalleri verdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu yılın ilk çeyreğinde Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık %8 artışla 283,43 milyon mt seviyesine yükselirken, Çin sadece Mart ayında, yıllık %18,86 artışla 102,11 milyon mt demir cevheri ithal etmişti.


Etiketler: çelik üretimi  Uzak Doğu  Çin  hammaddeler  üretim  demir cevheri  |  benzer haberler »


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