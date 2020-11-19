Çin’in demir cevheri üretimi Ekim’de %0,7 arttı

Perşembe, 19 Kasım 2020 14:23:36 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ekim ayında Çin’in demir cevheri üretimi Eylül ayında kaydedilen %3,8’lik düşüşün ardından yıllık bazda %0,7 artış göstererek 78,42 milyon mt seviyesinde yer aldı.

İthal demir cevheri fiyatları, çelik üreticilerinin Uzun Tatil’in ardından stoklarını yenilemesi sayesinde 9 ve 11 Ekim tarihlerinde 125$/mt CFR’a yükselerek söz konusu ayda görülen en yüksek seviyeyi kaydetse de, 26 Ekim tarihinde 114$/mt’a düşerek söz konusu aydaki en düşük seviyesini kaydetti. Kasım ayında ise ithal demir cevheri fiyatları, piyasa oyuncuları arasındaki olumlu görünüm ve nihai mamul fiyatlarındaki artış grafiği sayesinde yeniden yükseldi.

Yılın ilk on ayında, Çin yıllık bazda %1,9 artışla 714,51 milyon mt demir cevheri üretti.