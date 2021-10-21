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Çin’in demir cevheri üretimi Eylül ayında %9,6 arttı

Perşembe, 21 Ekim 2021 12:01:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %0,93 ve yıllık %9,6 artışla 84,70 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, demir cevheri üretimi yıllık %13,4 artışla 743,36 milyon mt oldu. Söz konusu artış, yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 0,8 puan daha yavaş oldu.

İthal demir cevheri fiyatları Eylül ayında aşağı yönlü hareket gösterdi. Buna göre, 5 Eylül tarihinde en yüksek seviyesine ulaşarak 142$/mt CFR’da kaydedilen ithal demir cevheri fiyatları, 17-21 Eylül tarihlerinde, 99$/mt CFR ile en düşük seviyesinde yer alsa da sonrasında tekrardan artış gösterdi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Çin’in demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %3 düşerek 842 milyon mt seviyesine gerilerken, sadece Eylül ayında, yıllık %11,9 düşüşle 95,61 milyon mt demir cevheri ithal edildi.


Etiketler: hammaddeler  demir cevheri  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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