Çin’in demir cevheri üretimi Aralık ayında %2, 2020’de %3,7 arttı

Pazartesi, 08 Şubat 2021 14:16:05 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Çin’in demir cevheri üretimi Kasım ayında kaydedilen %3,6’lık düşüşün ardından yıllık bazda %2 artış göstererek 77,02 milyon mt seviyesinde yer aldı.

İthal demir cevheri fiyatları, Dalian Emtia Borsası’nda yükselen vadeli demir cevheri kontratları ve artan çelik fiyatları nedeniyle 21 Aralık tarihinde 175$/mt CFR’a yükselerek söz konusu ayda görülen en yüksek seviyeyi kaydetti. Aralık ayının sonlarında ise ithal demir cevheri fiyatları, vadeli fiyatlardaki düşüş ve azalan talep sonucu aşağı yönlü düzeltme gördü.

Yılın tamamında, Çin yıllık bazda %3,7 artışla 866,717 milyon mt demir cevheri üretti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 2020 yılında Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık %9,5 artışla 1,17 milyar mt seviyesinde yükselirken, bu yıllık artış bu yılın ilk 11 ayında kaydedilen artışa kıyasla 1,4 puan daha yavaş oldu.