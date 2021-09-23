Çin’in demir cevheri üretimi Ağustos ayında %5,6 arttı

Perşembe, 23 Eylül 2021 13:43:16 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin demir cevheri üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %5 ve yıllık %5,6 artışla 83,91 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, demir cevheri üretimi yıllık %14,2 artışla 658,37 milyon mt oldu. Söz konusu artış, yılın ilk yedi ayında kaydedilene kıyasla 0,3 puan daha yavaş oldu.

İthal demir cevheri fiyatları Ağustos ayında aşağı yönlü hareket gösterdi. Buna göre, 3 Ağustos tarihinde en yüksek seviyesine ulaşarak 183$/mt CFR’da kaydedilirken,19 Ağustos tarihinde en düşük seviyesine ulaşarak 129$/mt CFR seviyesinde yer aldı. Çin merkezi hükümetinin, ham çelik üretimini azaltma hedefine bağlı olarak aşağı yönlü hareketin, bu ay da devam ettiği gözleniyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Çin’in demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %1,7 düşüşle 746 milyon mt seviyesine kaydedilirken, sadece Ağustos ayında yıllık %2,86 düşüşle 97,50 milyon mt demir cevheri ithal edilmişti.