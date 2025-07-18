Çin'in demir cevheri üretimi 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde %9,1 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin'in demir cevheri üretimi, bir önceki yıla göre %9,1 azalarak 508,598 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Sadece Haziran ayında Çin'in demir cevheri üretimi, bir önceki yıla göre %8,4 düşüş ve aylık bazda %3,7 artışla 88,97 milyon mt oldu.

Haziran ayında Çin’de ithal demir cevheri fiyatları önce düştü, sonraki günlerde toparlandı. En düşük seviye 18 Haziran tarihlerinde 92$/mt, en yüksek seviye ise 1-2 Haziran tarihlerinde 96$/mt olarak kaydedildi.