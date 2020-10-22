Çin’in demir cevheri stoku %2,04 arttı

Perşembe, 22 Ekim 2020 14:57:27 (GMT+3) | Şanghay

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 19 Ekim tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 14 Ekim’e kıyasla 2,12 milyon mt ya da %2,04 artışla 106,29 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, istikrarlı arz, talep gücünün eksikliği ve düşen vadeli fiyatlara bağlı olarak düşüş trendi izlemeye devam ediyor. Bununla birlikte, Çinli çelik üreticilerinin yüksek fırın kapasite kullanım oranları, ülkenin kuzey bölgesinde uygulanan sıkı üretim kısıtlamalarına bağlı olarak düşüş gösterdi. Ancak, 22 Ekim itibarıyla geçtiğimiz iki gün içinde fiyatlar hafif artış göstererek 120$/mt CFR seviyesinin biraz üzerine çıktı.