Çin’in demir cevheri ithalatı 2026’nın ilk çeyreğinde %10,5 arttı

Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Mart döneminde Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık bazda %10,5 artışla 314,76 milyon mt seviyesine ulaştı.

Mart ayında ise demir cevheri ithalatı aylık bazda %7,6 artarak 104,74 milyon mt olarak kaydedildi.

Kış dönemindeki bakım duruşlarının ardından Çinli çelik üreticileri Mart ayında geleneksel olarak hammadde stoklarını artırması demir cevheri ithalatında mevsimsel bir artışa yol açıyor. Öte yandan gayrimenkul sektöründeki zayıflık sürse de altyapı yatırımlarındaki büyüme bu düşüşü dengeleyerek demir cevheri talebini destekledi.