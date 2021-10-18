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Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Eylül döneminde %5 arttı

Pazartesi, 18 Ekim 2021 11:27:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, yıllık %5 artış kaydetti. Söz konusu artış, yılın ilk sekiz ayında kaydedilene kıyasla 0,3 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’in toplam katma değerli sanayi üretimi ise yıllık %11,8 arttı. Söz konusu artış, Ocak-Ağustos döneminde kaydedilene kıyasla 1,3 puan daha yavaş oldu.

Aynı dönemde, Çin'in 41 sanayi sektörünün 30’unda katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti. Söz konusu dönemde, ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %4,7 ve %12,5 artış gösterdi. Bu artışlar, madencilik sektörü için yılın ilk sekiz ayına kıyasla 2,2 puan ve imalat sektörü için 7 puan daha hızlı oldu.


Etiketler: çelik üretimi  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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