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Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Ağustos döneminde %5,3 arttı

Perşembe, 16 Eylül 2021 12:30:55 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %5,3 artış kaydetti. Söz konusu artış, yılın ilk yedi ayında kaydedilene kıyasla 3,9 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’in toplam katma değerli sanayi üretimi ise yıllık %13,1 arttı. Söz konusu artış, Ocak-Temmuz döneminde kaydedilene kıyasla 1,3 puan daha yavaş oldu.

Aynı dönemde, Çin'in 41 sanayi sektörünün 34’ünde katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti. Söz konusu dönemde, ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %2,5 ve %5,5 artış gösterdi. Bu artışlar, madencilik sektörü için yılın ilk yedi ayına kıyasla 2,8 puan ve imalat sektörü için 9,9 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  Çin  |  benzer haberler »


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