Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi 2023’te %7,1 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi 2023 yılında yıllık %7,1 artış kaydederken bu artış yılın ilk on bir ayına kıyasla 0,4 puan daha yavaş kaldı. Yalnızca Aralık ayında görülen yıllık artış %2,1 ile Kasım ayına kıyasla 3 puan daha yavaş bir seviyede kaydedildi.
2023 yılında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %4,6 artarken, yalnızca Aralık ayında aylık %0,52 ve yıllık %6,8 artış gösterdi.
Aynı ayda ülkedeki madencilik sektörü üretimi %4,7 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %7,1 arttı.