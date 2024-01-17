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Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi 2023’te %7,1 arttı

Çarşamba, 17 Ocak 2024 11:06:41 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi 2023 yılında yıllık %7,1 artış kaydederken bu artış yılın ilk on bir ayına kıyasla 0,4 puan daha yavaş kaldı. Yalnızca Aralık ayında görülen yıllık artış %2,1 ile Kasım ayına kıyasla 3 puan daha yavaş bir seviyede kaydedildi.

2023 yılında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %4,6 artarken, yalnızca Aralık ayında aylık %0,52 ve yıllık %6,8 artış gösterdi.

Aynı ayda ülkedeki madencilik sektörü üretimi %4,7 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %7,1 arttı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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