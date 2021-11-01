Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi üretim kısıtlamaları ve cansız talep nedeniyle Ekim’de düştü

Pazartesi, 01 Kasım 2021 13:39:45 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla 6,7 puan düşerek %38,3 oldu.

Söz konusu ayda, çelik sektörü üretim endeksi, bir önceki aya kıyasla 9,2 puan düşüşle %36,8 seviyesinde yer alarak üst üste dört ay düşüş kaydetmiş oldu.

Ekim ayında, çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi aylık 10,8 puan düşüşle %28,2’ye geriledi. Bununla birlikte, yeni ihracat siparişleri endeksi aylık 0,8 puan düşüş göstererek %38,7 seviyesinde kaydedildi. Böylelikle, yeni ihracat siparişleri endeksi üst üste dört ay %40’ın altında yer almış oldu.

Aynı zamanda, Çin çelik sektöründe hammadde alım fiyat endeksi, üretime getirilen kısıtlamalara ve arz sıkıntısına bağlı olarak hammadde fiyatlarının yükselmesi nedeniyle 8,4 puan artışla %60’a çıktı.

Kasım ayında, üretim kısıtlamaları nedeniyle, başlangıçta çelik fiyatlarının artabileceği ve bu durumun, arzı kısıtlayıp fiyatları yükselteceği; havalar soğudukça fiyatların düşebileceği ve bu nedenle, özellikle ülkenin kuzeyinde, üretim kısıtlamalarının sıkılaştırılabileceği belirtildi. Öte yandan, Çin’in, ham çelik üretiminin yıllık bazda artış göstermemesini amaçladığı, bunun sonucunda da çelik arzının azalacağı ve fiyatların olumsuz etkileneceği eklendi.

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