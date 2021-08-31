Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında düştü, Eylül’de toparlanma bekleniyor

Salı, 31 Ağustos 2021 13:58:47 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla 1,3 puan düşerek %41,8 oldu.

Söz konusu ayda, çelik sektörü üretim endeksi, bir önceki aya kıyasla 0,9 puan artarak %44 seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda, çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi aylık 5,2 puan düşüşle %31,6’ya geriledi. Bununla birlikte, yeni ihracat siparişleri endeksi aylık 1 puan artış göstererek %31,8 seviyesine çıktı. Söz konusu artış, ihracat sevkiyatlarındaki düşüşün yavaşladığını ve soğuk sac ile galvanizli sac ihracatındaki vergi iadesi uygulamasının, 1 Ağustos tarihi itibarıyla kaldırılması nedeniyle görünümün olumsuz olduğunu gösterdi.

Aynı zamanda, Çin çelik sektöründe hammadde alım fiyat endeksi, hammadde fiyatlarındaki düşüş nedeniyle aylık 8,6 puan gerileyerek %47,7 seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında, çelik fiyatları, en yoğun sezonda, çelik talebinin toparlanmasına bağlı olarak artacak. Demir cevheri fiyatlarının, geçtiğimiz iki aylık süreçte kaydettiği düşüşün ardından yükselebileceği, kok fiyatlarının ise arz sıkıntısı nedeniyle yükselmeye devam edebileceği ve çelik maliyetlerini artırabileceği düşünülüyor.

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