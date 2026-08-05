Hebei'de çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2026 Temmuz ayında %42'ye indi

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği verilerine göre Çin'in Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında aylık 4,5 puan düşerek %42,0 seviyesine geriledi ve %50'nin altında kalmayı sürdürdü.

Temmuz ayında Hebei çelik sektörünün yeni sipariş endeksi aylık 1,2 puan düşüşle %37,8 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde üretim endeksi aylık 14,6 puan gerileyerek %35,4 seviyesine inerken, yeni ihracat siparişleri endeksi ise aylık 6,7 puan artarak %45,8 seviyesine yükseldi. Hebei çıkışlı nihai mamul ihracat fiyatlarının rekabetçi kalması ve Güneydoğu Asya ile Orta Doğu'dan gelen talebin istikrarlı seyretmesi, ihracat siparişleri endeksindeki artışı destekledi.

Temmuz ayında Hebei'de mamul çelik stok endeksi aylık 2,8 puan düşerek %45,9 seviyesine geriledi.

Hammadde stok endeksi ise aylık 8,5 puan düşüşle %42,7 seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında mamul çelik fabrika çıkış fiyat endeksi %25,6 seviyesinde gerçekleşerek aylık bazda değişmedi. Nihai kullanıcı talebindeki zayıf seyrin sürmesi ve hammadde fiyatlarının sağladığı desteğin etkisiyle fabrika çıkışı fiyatlar düşük seviyelerde yatay seyretti.

Temmuz ayında hammadde alım fiyat endeksi ise haziran ayına kıyasla 24,4 puan düşerek %39,0 seviyesine indi.

Uzmanlar, sektörün şu anda kırılgan bir denge içinde bulunduğunu belirterek politika beklentilerinin güçlü olmasına rağmen fiziki piyasanın zayıf seyrettiğini ifade etti. Hammadde maliyetlerinden gelen desteğin zayıflamasıyla birlikte piyasanın kısa vadede düşük seviyelerde dalgalı bir görünüm sergilemesinin beklendiği kaydedildi.