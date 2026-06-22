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Çin’in çelik çubuk ihracatı 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde %6,5 arttı

Pazartesi, 22 Haziran 2026 10:49:04 (GMT+3)   |   Şanghay

2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde Çin’in çelik çubuk ihracatı %6,5 artışla 8 milyon mt oldu. Aynı dönemde filmaşin ihracatı %7,3 düşüşle 1,11 milyon mt, profil ihracatı ise %9,5 artışla 3,27 milyon mt seviyesine ulaştı.

 Sadece Mayıs ayında Çin’in çelik çubuk ve profil ihracatı sırasıyla yıllık %8,4 ve %4,1 artışla 1,95 milyon mt ve 270.000 mt olurken, filmaşin ihracatı %6 düşüşle 720.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında Çin'in nihai mamul çelik ihracatı yıllık bazda %2,2 düşüş gösterirken, çelik çubuk ihracatı yıllık bazda %8,4 arttı. Bu durum, gelişmekte olan pazarlardan gelen talebin etkisiyle uluslararası piyasanın uzun mamulleri absorbe etme kapasitesini koruduğunu ortaya koydu.


Etiketler: Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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