Çin’in binek araç satışları Ocak-Kasım döneminde %9,3 yükseldi

Pazartesi, 18 Aralık 2023 10:49:17 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede binek araç üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Kasım döneminde sırasıyla yıllık %8 ve yıllık %9,3 artışla 20,44 milyon adet ve 23,27 milyon adet seviyelerinde yer almaya başladı.

Yalnızca Kasım ayında binek araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık %7,6 ve yıllık %4,7 artışla 2,71 milyon adet ve 2,60 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Yılın ilk 11 ayında ticari araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık %25,4 ve yıllık %21,8 artarak 3,67 milyon adet ve 3,66 milyon adet oldu. Yalnızca Kasım ayında ticari araç üretimi aylık %2,6 ve yıllık %64,9 artışla 388.000 adet ve satışları aylık %0,3 ve yıllık %44,6 artışla 366.000 adet seviyelerinde yer aldı.

Bunun yanı sıra aynı dönemde araç ihracatı yıllık %58,4 yükselerek 4,41 milyon adet seviyesine çıktı. Kasım ayına bakıldığında araç ihracatı aylık %1,1 düşüşle ve yıllık %46,3 artışla 482.000 adet seviyesinde kaydedildi.