Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları 2025 Aralık’ta aylık %2,58 arttı

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %0,28 ve yıllık %2,58 artışla 17.084 RMB/m2 (2.430$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,97 ve yıllık %8,36 düşüşle 13.016 RMB/m2 (1.851,5$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,03 puan, yıllık bazdaki düşüş ise 0,41 puan daha hızlı gerçekleşti.