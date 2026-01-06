 |  Giriş 
Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları 2025 Aralık’ta aylık %2,58 arttı

Salı, 06 Ocak 2026 10:22:46 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %0,28 ve yıllık %2,58 artışla 17.084 RMB/m2 (2.430$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,97 ve yıllık %8,36 düşüşle 13.016 RMB/m2 (1.851,5$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,03 puan, yıllık bazdaki düşüş ise 0,41 puan daha hızlı gerçekleşti. 


