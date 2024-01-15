Çin’de kömür ithalatı 2023 yılında %61,8 arttı

Pazartesi, 15 Ocak 2024 11:07:30 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in kömür ithalatı geçtiğimiz 2023 yılında yıllık %61,8 artışla 474,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Aralık ayında Çin’in kömür ithalatı aylık bazda %8,7 artışla 47,3 milyon mt seviyesinde yer alırken yıllık bazda %53 artış gösterdi.

Kömürde ithalat vergisi uygulanmaması Çin’in kömür ithalatının 2023 yılında hızlı bir şekilde yükselmesini sağladı. Ancak 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Çin ithalat vergisini yeniden uygulamaya başladı. Böylece Çin aralarında Rusya, ABD, Güney Afrika ve Moğolistan bulunan ülkelerden ithal antrasit kömür, koklaşabilir taş kömürü ve linyit için %3 ve diğer türden kömürler için %6 vergi getirirken Avustralya ve Endonezya’dan ithal kömür için vergi almamaya devam edecek. Bu durum kömür ithalatındaki fiyat avantajını ortadan kaldırıyor. Yerel kömür ile ithal kömür arasındaki fiyat farkının düşmesiyle birlikte Çin’in kömür ithalatının 2024 yılında azalması bekleniyor.