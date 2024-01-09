Çin’de kok üretiminin 2023 yılında 490 milyon mt olması bekleniyor

Çin’de 2023 yılının tamamında kok üretiminin 447 milyon mt metalürjik kok da dahil olmak üzere yıllık 170.000 mt veya %3,6 artışla 490 milyon mt olması bekleniyor. Çin’in 16,65 milyon mt’luk koklaşabilir taş kömürü kapasitesini kaldırıp 30,7 milyon mt yeni kapasite devreye alması, böylece koklaşabilir taş kömürü kapasitesinin 14,06 milyon mt artacağı tahmin ediliyor.
Kapasite kullanım oranlarının artması ve kok arzının düşmesi beklendiği için 2024 yılında koklaşabilir taş kömürü sektörünün kârının düşmesi bekleniyor.