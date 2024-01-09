﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de kok üretiminin 2023 yılında 490 milyon mt olması bekleniyor

Salı, 09 Ocak 2024 11:05:24 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’de 2023 yılının tamamında kok üretiminin 447 milyon mt metalürjik kok da dahil olmak üzere yıllık 170.000 mt veya %3,6 artışla 490 milyon mt olması bekleniyor. Çin’in 16,65 milyon mt’luk koklaşabilir taş kömürü kapasitesini kaldırıp 30,7 milyon mt yeni kapasite devreye alması, böylece koklaşabilir taş kömürü kapasitesinin 14,06 milyon mt artacağı tahmin ediliyor.

Kapasite kullanım oranlarının artması ve kok arzının düşmesi beklendiği için 2024 yılında koklaşabilir taş kömürü sektörünün kârının düşmesi bekleniyor.


Etiketler: Metalürjik Kok Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de kok fiyatları tüketimin düşmesiyle gevşedi

05 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de kok fiyatları yatay seyrederken koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının zayıflamasıyla aşağı yönlü hareket ...

29 Ara | Hurda ve Hammadde

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Kasım ayında %2,03 arttı

29 Ara | Çelik Haberler

Çin’de kok fiyatları yatay seyrederken koklaşabilir taş kömürü fiyatları yukarı yönlü

22 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel ve dış piyasalara verilen kok fiyatları kömür arzındaki sıkıntı nedeniyle yükseldi

15 Ara | Hurda ve Hammadde

Endonezya, Japonya ve Moğolistan Ocak-Ekim döneminde Çin’e 193.200 mt kok ihraç etti

13 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel ve dış piyasalara verilen kok fiyatları yatay

08 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları yükseldi

01 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’den iç ve dış piyasalara verilen kok fiyatları yükselişte, ithal kömür fiyatları da arttı

30 Kas | Hurda ve Hammadde

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ekim ayında %8,35 arttı

29 Kas | Çelik Haberler