Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Ağustos ayında %34,1 arttı

Perşembe, 09 Eylül 2021 11:50:51 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Ağustos ayında aylık %2,2 ve yıllık %34,1 artış gösterdi.

Söz konusu artış, Temmuz ayında kaydedilene kıyasla 1,1 puan daha hızlı oldu.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık %26,8 artış gösterdi. Söz konusu artış, bu yılın ilk yedi ayında kaydedilene kıyasla 1,1 puan daha hızlı oldu.

Söz konusu ayda, Çin’in genel üretici fiyat endeksi aylık %0,7 ve yıllık %9,5 arttı. Bununla birlikte, Çinli sanayi üreticilerinin alım fiyatları Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %0,8 ve yıllık %13,6 artış kaydetti. Çin’in genel üretici fiyat endeksi Ocak-Ağustos döneminde yıllık %6,2 artarken, Çinli sanayi üreticilerinin alım fiyatları ise yıllık %8,6 artış kaydetti.