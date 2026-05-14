Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde %2,7 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi Nisan ayında yıllık bazda %1,1 düşüş gösterdi. Bu düşüş, Mart ayında kaydedilen düşüşe kıyasla 1,4 puan daha yavaş gerçekleşti. Aylık bazda ise %0,6 artarak Mart ayındaki artış hızının 0,3 puan üzerine çıktı. Bu durum, politika düzenleme önlemlerinin etkili olduğunu gösterdi. Nisan ayında çelik üreticileri arasındaki aşırı rekabete yönelik müdahalelerin sonuç vermeye devam ettiği, üretim ekipmanlarının yenilenmesine yönelik politikaların ise çelik talebini desteklediği belirtildi.

Bu yıl Ocak-Nisan döneminde Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık bazda %2,7 düşüş kaydetti. Bu düşüş, Ocak-Mart döneminde görülen gerilemeye kıyasla 0,5 puan daha düşük seviyede gerçekleşti.

Nisan ayında Çin’in genel üretici fiyat endeksi yıllık bazda %2,8 ve aylık bazda %1,7 arttı. Aynı dönemde Çinli sanayi üreticilerinin satın alma fiyatları da yıllık bazda %3,5 ve Mart ayına kıyasla %2,1 yükseldi. Bu yılın ilk dört ayında Çin’in genel üretici fiyat endeksi yıllık bazda %0,2 artarken, sanayi üreticilerinin satın alma fiyatları yıllık bazda %0,5 yükseldi.

Ocak-Nisan dönemindeki üretici fiyat endeksindeki artışın temel olarak Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle enerji, kimya ve demir dışı metal sektörlerinden kaynaklandığı belirtildi.