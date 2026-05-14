 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’de...

Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde %2,7 düştü

Perşembe, 14 Mayıs 2026 10:29:07 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi Nisan ayında yıllık bazda %1,1 düşüş gösterdi. Bu düşüş, Mart ayında kaydedilen düşüşe kıyasla 1,4 puan daha yavaş gerçekleşti. Aylık bazda ise %0,6 artarak Mart ayındaki artış hızının 0,3 puan üzerine çıktı. Bu durum, politika düzenleme önlemlerinin etkili olduğunu gösterdi. Nisan ayında çelik üreticileri arasındaki aşırı rekabete yönelik müdahalelerin sonuç vermeye devam ettiği, üretim ekipmanlarının yenilenmesine yönelik politikaların ise çelik talebini desteklediği belirtildi.

Bu yıl Ocak-Nisan döneminde Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi yıllık bazda %2,7 düşüş kaydetti. Bu düşüş, Ocak-Mart döneminde görülen gerilemeye kıyasla 0,5 puan daha düşük seviyede gerçekleşti.

Nisan ayında Çin’in genel üretici fiyat endeksi yıllık bazda %2,8 ve aylık bazda %1,7 arttı. Aynı dönemde Çinli sanayi üreticilerinin satın alma fiyatları da yıllık bazda %3,5 ve Mart ayına kıyasla %2,1 yükseldi. Bu yılın ilk dört ayında Çin’in genel üretici fiyat endeksi yıllık bazda %0,2 artarken, sanayi üreticilerinin satın alma fiyatları yıllık bazda %0,5 yükseldi.

Ocak-Nisan dönemindeki üretici fiyat endeksindeki artışın temel olarak Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle enerji, kimya ve demir dışı metal sektörlerinden kaynaklandığı belirtildi.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 15 Mayıs 2026

15 May | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları yükseldi, ilave artışlar olabilir

15 May | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları daha da yükselse de artış trendi sona erebilir

15 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Vietnam’da ithal sıcak rulo sac fiyatları rekabetçi Hindistan ve Endonezya çıkışlı bağlantılar nedeniyle düşüşünü ...

15 May | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca nihai mamul stokları 2026 Mayıs ayı başında %2,2 düştü

15 May | Çelik Haberler

Çin’de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mayıs ayı başında %3,6 arttı, stoklar yükseldi

15 May | Çelik Haberler

Çin’de yerel sıcak şerit fiyatları 4-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında %1,4 arttı

15 May | Çelik Haberler

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları dış piyasalardaki talebin güçlenmesiyle yükselişini sürdürdü

15 May | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de demir cevheri fiyatları 110$/mt CFR’ın üzerinde yer almaya devam etse de daha fazla artış beklenmiyor

14 May | Hurda ve Hammadde

Güneydoğu Asyalı kütük alıcıları pazarlıklarda daha aktif, bazı fiyat artışları kabul edildi

14 May | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis