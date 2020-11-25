Çin’de arazi satışlarından elde edilen gelir %18,3 arttı

Çarşamba, 25 Kasım 2020 14:13:16 (GMT+3) | Şanghay

Gayrimenkul araştırma enstitüsü Centaline Group’a göre, bu yıl 23 Kasım’a kadar olan dönem itibarıyla Çin’deki yerel hükümetlerin 50 büyük şehirde müteahhitlere gerçekleştirdikleri arazi satışından yıllık bazda %18,3 artışla 3,51 trilyon RMB’nin (530 milyar $) üzerinde gelir elde edildi.

Özellikle de, Şanghay, Hangzhou ve Guangzhou’daki arazi satışlarından elde edilen gelir 200 milyar RMB’nin (30,4 milyar $) üzerinde kaydedilirken, Nanjing, Pekin, Wuhan, Ningbo, Foshan ve Suzhou’daki arazi satışlarından 100 milyar RMB’nin (15,2 milyar $) üzerinde gelir elde edildi.

Bununla birlikte, 28 şehirde arazi satışlarından elde edilen gelir 50 milyar RMB’yi (7,6 milyar $) aşarak rekor seviyelere ulaştı.

Centaline Group’un baş analisti Zhang Dawei, müteahhitlerin arazi alımlarında aktif olmasıyla birlikte, birçok bölgede arazi satışlarında yüksek oranlara ulaşıldığını söyledi. Ancak Çin hükümeti, konut sektörünün spekülatif amaçlı değil ikamet amaçlı olduğunu vurgulamaya devam etti, bu da emlak sektöründeki hareketliliği belirli bir oranda yavaşlatabilir.

1$ = 6,5749 RMB