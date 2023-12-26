Çin’de 110 çelik üreticisi karbon emisyonunu düşürme çalışmalarını tamamen ya da kısmen tamamladı

Salı, 26 Aralık 2023 10:58:28 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in düzenlediği Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı’nda Çin’in düşük karbon salımını teşvik etmeye devam edeceği, aktif olarak karbondan arındırma çalışmaları yapacağı ve düşük karbonlu çevre dostu tedarik zinciri oluşturulmasını hızlandıracağını duyurdu.

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, çelik sektörünün Çin’in çevre dostu uygulamalarında öncü olduğunu, çevre dostu karbon salımı düşürülmüş bir tedarik zincirinin çelik sektörü için tarihsel bir görev değil, aynı zamanda bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Başkan Yardımcısı, 16 Aralık tarihi itibarıyla Çin’de 110 çelik üreticisinin düşüş karbon salımı yapmak için yenileme ve denetleme çalışmalarını tamamen ya da kısmen tamamladığını belirtti. Yaklaşık 414 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine sahip 84 çelik üreticisi yenileme çalışmalarını tamamlarken 93 milyon mt ham çelik üreten 26 çelik üreticisi çalışmaları kısmi olarak bitirdiğini duyurdu. Yenileme çalışmalarının tamamlandığı üretim kapasiteleri ülkenin toplam ham çelik üretim kapasitesinin yarısından fazlasını oluşturuyor.

CISA’nın verilerine göre çelik sektörünün ultra düşük karbon çalışmalarının 450 RMB/mt (63,4$/mt) masraf yarattığını, faaliyet giderlerinin ise yaklaşık 200 RMB/mt (28$/mt) olduğunu belirtti. Tiejun, “Çelik üreticilerinin ekonomi, ekoloji ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi kapsamlı bir şekilde dengelemeleri ve bir yandan da çelik sektörünün küresel piyasada rekabet gücünü koruması gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Çin’de artan çelik kapasitesi ve ham çelik üretimi daha sıkı bir şekilde kontrol edilecek. Çin’de çelik tüketimi zirveye ulaştığı için çelik üretiminde düşüş olması kaçınılmaz. Luo Tiejun, karbon salımının düşürülmesinin yalnızca üretim tonajı kontrol altına alındığında bir anlam taşıyacağını belirtti.