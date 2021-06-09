Çin ve Japonya’dan yetkililer artan demir cevheri fiyatlarını ele almak için bir araya geldi

Çarşamba, 09 Haziran 2021 16:47:24 (GMT+3) | İstanbul

Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Luo Tiejun ile Japonya merkezli Nippon Steel’in temsilcisi Gui Kangjiu’nun bir araya gelerek çelik sektöründe üretim kapasitelerinin kontrolü, hammadde fiyatları, demir cevheri fiyatlandırma mekanizmasının düzenlenmesi ve bu yılın ikinci yarısına dair piyasa eğilimleri gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.

Luo Tiejun, Çin ve Japonya’nın ticari ilişkilerinin iyi olduğunu ve tarafların gelecekte özellikle düşük karbonlu teknolojilerde iş birliğini ve alışverişi sürdürmeye devam etmesini umduğunu söyledi.

Mayıs ayında Luo Tiejun, hükümetin, demir cevheri fiyatlarındaki keskin yükseliş eğilimini kontrol altına almasını istemişti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Çin hükümeti uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarındaki fazla artışın etkisiyle, İşçi Bayramı tatilinin ardından demir cevheri fiyatlarında ortaya çıkan hızlı artışı kontrol altına almak için önlemler almıştı. CISA’ya göre, kısa vadede, hükümetin spekülasyonları azaltmak için aldığı önlemler ve talebin yumuşaması sonucu Çin’de çelik fiyatlarının istikrar kazanması bekleniyor.

En son Çin gümrük verilerine göre, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Çin yıllık %6 artışla 471,76 milyon mt demir cevheri ithal etti.