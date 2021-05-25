Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu 2021-2025 yıllarında emtia fiyatlarındaki değişimlere daha iyi müdahale edecek

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC), 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi müddetinde, Fiyat Mekanizması Reformu’nu genişletmeye ve söz konusu dönemde, demir cevheri, bakır ve mısır gibi emtiaların fiyatlarında gözlenen olağanüstü değişimlere daha iyi cevap verme hedeflerine yönelik bir eylem planı yayınladı.
Bununla birlikte, NDRC, istikrarı sağlamaya yönelik geniş kapsamlı tavsiyelerde bulunacaklarını ve piyasa beklentilerinin yönetimini güçlendireceklerini söyledi.
İşçi Bayramı tatilinin ardından, uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarındaki fazla artışın etkisi nedeniyle demir cevheri fiyatlarının sertçe yükselmesi Çin merkezi hükümetinin dikkatini çekmiş, hükümet, demir cevheri fiyatlarındaki hızlı artışı kontrol altına almak için önlemler almıştı.