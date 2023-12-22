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Çin sıcak rulo sac, soğuk rulo sac ve kaplamalı sac vergi kodlarını değiştirdi, ihracatta vergi iadesi geri gelebilir

Cuma, 22 Aralık 2023 14:01:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Devlet Konseyine bağlı Vergi Komisyonu, 21 Aralık tarihinde yüksek katma değerli çelik ürünlerin vergi kodlarına bazı eklemeler yaptığını duyurdu. Yaygın bir şekilde ihracatı yapılan ürünler arasında bulunan sıcak rulo saca iki (7209.5120 ve 7208.5190), soğuk rulo sac iki (7209.1690 ve 7209.1790) ve kaplamalı saca bir (7210.4900) yeni alt kategori eklendi. Bu yeni kategorilerin Ocak-Kasım arasındaki ihracat tonajı 14 milyon mt seviyesinde kaydedilip tüm çelik ihracatının %17’sini oluşturdu.

Öte yandan sınıflandırmaya akma dayanımı, çekme dayanımı ve kırılma uzaması faktörlerinin dahil edilmesi Çin’in farklı çelik ürünlerine yönelik ithalat ve ihracat politikalarının daha fazla spesifik hale geleceğine işaret ediyor. Bununla birlikte yüksek katma değerli çelik ürünlerinin ihracatında uygulanan vergi iadesi geri gelebilir. 

Çin 2021 yılında tüm çelik ürünleri için ihracatta uygulanan vergi iadesini kaldırmıştı. Geçtiğimiz yıllarda bazı çelik üreticileri ve Çin Demir Çelik Birliği bu konuda Çin’in ilgili makamlarıyla görüşmeler yaptı. 

Önceki kod   

Kategori  

Ocak-Kasım arası

ithalat (10.000 mt) 

Yeni kod 

Açıklama  

7208.5120  

Sıcak rulo sac 

181,8  

7208.5121  

Akma dayanımı en az 500 newton/mm2  

7208.5129  

Diğerleri 

7208.5190  

Sıcak rulo sac 

239,6  

7208.5191  

Akma dayanımı en az 500 newton/mm2 

7208.5199  

Diğerleri 

7209.1690  

Soğuk rulo sac 

94,2  

7209.1691  

Kırılma uzaması en az %40   

7209.1699  

Diğerleri 

7209.1790  

Soğuk rulo sac 

150,8  

7209.1791  

Kırılma uzaması en az %38   

7209.1799  

Diğerleri  

7209.4900  

Kaplamalı sac  

742  

7210.4910  

Çekme dayanımı en az 400 newton/mm2 

7210.4990  

Diğerleri   

Etiketler: Kaplamalı Soğuk Rulo Sac Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Kota ve Vergiler 

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