Çin sıcak rulo sac, soğuk rulo sac ve kaplamalı sac vergi kodlarını değiştirdi, ihracatta vergi iadesi geri gelebilir

Cuma, 22 Aralık 2023 14:01:07 (GMT+3) | Şanghay

Çin Devlet Konseyine bağlı Vergi Komisyonu, 21 Aralık tarihinde yüksek katma değerli çelik ürünlerin vergi kodlarına bazı eklemeler yaptığını duyurdu. Yaygın bir şekilde ihracatı yapılan ürünler arasında bulunan sıcak rulo saca iki (7209.5120 ve 7208.5190), soğuk rulo sac iki (7209.1690 ve 7209.1790) ve kaplamalı saca bir (7210.4900) yeni alt kategori eklendi. Bu yeni kategorilerin Ocak-Kasım arasındaki ihracat tonajı 14 milyon mt seviyesinde kaydedilip tüm çelik ihracatının %17’sini oluşturdu.

Öte yandan sınıflandırmaya akma dayanımı, çekme dayanımı ve kırılma uzaması faktörlerinin dahil edilmesi Çin’in farklı çelik ürünlerine yönelik ithalat ve ihracat politikalarının daha fazla spesifik hale geleceğine işaret ediyor. Bununla birlikte yüksek katma değerli çelik ürünlerinin ihracatında uygulanan vergi iadesi geri gelebilir.

Çin 2021 yılında tüm çelik ürünleri için ihracatta uygulanan vergi iadesini kaldırmıştı. Geçtiğimiz yıllarda bazı çelik üreticileri ve Çin Demir Çelik Birliği bu konuda Çin’in ilgili makamlarıyla görüşmeler yaptı.