Çin limanlarında demir cevheri stoku yatay seyretti

Çarşamba, 18 Ağustos 2021 11:15:52 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 16 Ağustos tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 9 Ağustos tarihine kıyasla %0,09 düşüşle 116,80 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, Çin iç piyasasına giren demir cevheri hacmine bağlı olarak hafifçe arttı. Yüksek fırınlar ile üreticilerin kapasite kullanım oranlarında da hafif artışlar kaydedildi. Ancak, üretim kısıtlamalarının, müşterilerin, yalnızca ihtiyaçları dahilinde alım yapmalarına neden olabileceği ve bunun sonucunda, stok yenilemeye yanaşmamalarına yol açacağı ifade edildi. Önümüzdeki hafta, ithal demir cevheri fiyatlarının hafifçe düşebileceği düşünülüyor.