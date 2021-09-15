Çin limanlarında demir cevheri stoku neredeyse yatay seyretti

Çarşamba, 15 Eylül 2021 11:43:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 13 Eylül tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 6 Eylül tarihine kıyasla %0,07 düşüşle 120,96 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, piyasadaki dengesizlik nedeniyle gözle görülür bir şekilde düştü. Yüksek fırınların kapasite kullanım oranları ve üretimi hafifçe düştü. Üretim kısıtlamalarının, 8 Eylül tarihi itibarıyla sıkılaştırılması ve bazı eyaletlerde, bu yılın sonuna kadar uygulanacak olması nedeniyle çelik üreticileri, ihtiyaçları doğrultusunda demir cevheri alımı yaptı. Önümüzdeki hafta, demir cevheri fiyatlarının, en yoğun sezonun başlamasına bağlı olarak toparlanabileceği belirtilse de fiyatların çok fazla artış göstermesi ve 150$/mt CFR seviyesine çıkması beklenmiyor.