Çin limanlarında demir cevheri stoku %4,4 arttı

Cuma, 15 Ekim 2021 14:06:10 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 11 Ekim tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 27 Eylül tarihine kıyasla %4,4 artışla 125,30 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, Çin iç piyasasına giren demir cevheri hacminin artmasına rağmen ithal demir cevheri fiyatları yukarı yönlü hareket gösterdi. Üretime getirilen kısıtlamaların belirli bir ölçüde gevşetilmesi sonucunda çelik üretiminin artması, demir cevheri fiyatlarını yükseltti. Ancak, karbon salımını azaltmaya yönelik getirilen kısıtlamalar nedeniyle çelik talebinin baskılanmaya devam edeceği belirtildi. Yakın gelecekte, ithal demir cevheri fiyatlarının sınırlı aralıkta dalgalanması bekleniyor.