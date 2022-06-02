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Çin limanlarında demir cevheri stoku %4,16 düştü

Perşembe, 02 Haziran 2022 10:10:03 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 30 Mayıs tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 23 Mayıs tarihine kıyasla %4,16 düşüşle 125,20 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları, stok seviyelerindeki düşüşe, müşterilere yapılan teslimatların artmasına ve limanlara gelen demir cevheri hacminin yükselmesine bağlı olarak belirli bir aralıkta dalgalandı.

Çin’deki yüksek fırınların kapasite kullanım oranları haftalık bazda arttı ancak Çinli çelik üreticileri üretimlerini azaltmayı düşünüyor, bu da demir cevheri talebini olumsuz etkileyecek. Yakında Çin’in güneyinde yoğun bir yağış başlayabilir, bunun da inşaat faaliyetlerini olumsuz etkilemesi ve çelik talebini zayıflatması bekleniyor. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının düşebileceği düşünülüyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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