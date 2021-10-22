﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin limanlarında demir cevheri stoku %3,74 arttı

Cuma, 22 Ekim 2021 11:41:04 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 18 Ekim tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 11 Ekim tarihine kıyasla %3,74 artışla 129,97 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, Çin iç piyasasına giren demir cevheri hacminin hafifçe artması nedeniyle ithal demir cevheri fiyatları düşerken, talep iyi bir seyir göstermedi. Elektrik tüketimine getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi sonucunda çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranları hafifçe yükseldi ancak üreticiler, aktif bir şekilde hammadde stok alımı yapmadı. Enerji tüketimine getirilen kısıtlamaların devam edeceği ve bu durumun, gelecekte, çelik üretimi ile demir cevheri talebini azaltacağı belirtildi. Önümüzdeki hafta, Çin’de ithal demir cevheri fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.


Etiketler: demir cevheri  Uzak Doğu  Çin  hammaddeler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

21 Eki

Çin’in demir cevheri üretimi Eylül ayında %9,6 arttı
15 Eki

Çin limanlarında demir cevheri stoku %4,4 arttı
13 Eki

Çin’in demir cevheri ithalatı üretim kısıtlamaları nedeniyle Ağustos ayında %11,9 düştü
29 Eyl

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,78 düştü
23 Eyl

Çin’in demir cevheri üretimi Ağustos ayında %5,6 arttı