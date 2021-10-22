Çin limanlarında demir cevheri stoku %3,74 arttı

Cuma, 22 Ekim 2021 11:41:04 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 18 Ekim tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 11 Ekim tarihine kıyasla %3,74 artışla 129,97 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, Çin iç piyasasına giren demir cevheri hacminin hafifçe artması nedeniyle ithal demir cevheri fiyatları düşerken, talep iyi bir seyir göstermedi. Elektrik tüketimine getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi sonucunda çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranları hafifçe yükseldi ancak üreticiler, aktif bir şekilde hammadde stok alımı yapmadı. Enerji tüketimine getirilen kısıtlamaların devam edeceği ve bu durumun, gelecekte, çelik üretimi ile demir cevheri talebini azaltacağı belirtildi. Önümüzdeki hafta, Çin’de ithal demir cevheri fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.