Çin limanlarında demir cevheri stoku %3,43 arttı

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 14:07:54 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 1 Ağustos tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 26 Temmuz tarihine kıyasla %3,43 artışla 125,86 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları keskin bir şekilde artış gösterdi. Öte yandan, müşterilere başta Brezilya’dan olmak üzere yapılan teslimatlar önemli oranda düşerken, limanlara gelen demir cevheri hacmi azalmaya devam etti.

Aynı haftada, Çin’de yüksek fırınların kapasite kullanım oranları daha da düştü ve bu da demir cevheri talebinin zayıflamasına yol açtı. Ancak piyasa oyuncuları, yüksek fırınların kapasite kullanım oranlarının nihai mamul fiyatlarındaki artış sayesinde yükseleceğini düşünüyor. Önümüzdeki hafta Çin’de ithal demir cevheri fiyatlarının hafifçe artması bekleniyor.