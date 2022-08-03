﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin limanlarında demir cevheri stoku %3,43 arttı

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 14:07:54 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 1 Ağustos tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 26 Temmuz tarihine kıyasla %3,43 artışla 125,86 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları keskin bir şekilde artış gösterdi. Öte yandan, müşterilere başta Brezilya’dan olmak üzere yapılan teslimatlar önemli oranda düşerken, limanlara gelen demir cevheri hacmi azalmaya devam etti.

Aynı haftada, Çin’de yüksek fırınların kapasite kullanım oranları daha da düştü ve bu da demir cevheri talebinin zayıflamasına yol açtı. Ancak piyasa oyuncuları, yüksek fırınların kapasite kullanım oranlarının nihai mamul fiyatlarındaki artış sayesinde yükseleceğini düşünüyor. Önümüzdeki hafta Çin’de ithal demir cevheri fiyatlarının hafifçe artması bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 3 Ağustos 2022

03 Ağu | Hurda ve Hammadde

Strike Resources, Ashburton Limanı’ndan demir cevheri ihracatı için izin aldı

03 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları hafifçe düştü

03 Ağu | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 2 Ağustos 2022

02 Ağu | Hurda ve Hammadde

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Temmuz ayında %33 azaldı

02 Ağu | Çelik Haberler

Metso Outotec Güney Amerika’daki demir cevheri projesine taşlama tesisleri tedarik edecek

02 Ağu | Çelik Haberler

Vale iki atık barajını daha devre dışı bıraktı

02 Ağu | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 1 Ağustos 2022

01 Ağu | Hurda ve Hammadde

Vale’nin net kârı ikinci çeyrekte düştü

01 Ağu | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 29 Temmuz 2022

29 Tem | Hurda ve Hammadde