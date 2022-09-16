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Çin limanlarında demir cevheri stoku %3,35 düştü

Cuma, 16 Eylül 2022 09:38:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 12 Eylül tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 5 Eylül tarihine kıyasla %3,35 düşüşle 126,47 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatlarının yükselmesi nedeniyle artış gösterdi. Öte yandan, müşterilere yapılan teslimatlar hafifçe artarken, limanlara gelen demir cevheri hacmi Muifa tayfununun etkisiyle sertçe düştü.

Aynı haftada, Çin’de yüksek fırınların kapasite kullanım oranları artarak ithal demir cevheri talebini destekledi. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının artması bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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