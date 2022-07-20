﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin limanlarında demir cevheri stoku %2,81 arttı

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 11:27:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 18 Temmuz tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 11 Temmuz tarihine kıyasla %2,81 artışla 119,74 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları düşüş gösterdi. Öte yandan, müşterilere yapılan teslimatlar keskin bir şekilde azalırken, limanlara gelen demir cevheri hacmi önemli bir artış gösterdi ancak yakında düşmesi bekleniyor.

Aynı haftada, Çin’de yüksek fırınların kapasite kullanım oranları düşerek demir cevheri talebini zayıflattı. Önümüzdeki hafta, demir cevheri stoklarının artmaya devam etmesi ve fiyatlarının düşmesi bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 20 Temmuz 2022

20 Tem | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları hafifçe gevşedi

20 Tem | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın maden üretimi Mayıs ayında %10,9 arttı

19 Tem | Çelik Haberler

BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi 2021-22 mali yılında hafifçe düştü

19 Tem | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 18 Temmuz 2022

18 Tem | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları sertçe düştü

18 Tem | Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları bu yıl ilk kez 100$/mt CFR’a indi

14 Tem | Hurda ve Hammadde

Nippon Steel ve Anglo American karbonsuz üretim çözümleri için mutabakat anlaşması imzaladı

14 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %2,9 düştü

14 Tem | Çelik Haberler

Çin’in demir cevheri ithalatı yılın ilk yarısında %4,4 düştü

14 Tem | Çelik Haberler