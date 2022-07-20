Çin limanlarında demir cevheri stoku %2,81 arttı

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 11:27:05 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 18 Temmuz tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 11 Temmuz tarihine kıyasla %2,81 artışla 119,74 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları düşüş gösterdi. Öte yandan, müşterilere yapılan teslimatlar keskin bir şekilde azalırken, limanlara gelen demir cevheri hacmi önemli bir artış gösterdi ancak yakında düşmesi bekleniyor.

Aynı haftada, Çin’de yüksek fırınların kapasite kullanım oranları düşerek demir cevheri talebini zayıflattı. Önümüzdeki hafta, demir cevheri stoklarının artmaya devam etmesi ve fiyatlarının düşmesi bekleniyor.