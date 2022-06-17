Çin limanlarında demir cevheri stoku %2,69 düştü

Cuma, 17 Haziran 2022 11:31:28 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 13 Haziran tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 6 Haziran tarihine kıyasla %2,69 düşüşle 119,1 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları düşüş gösterdi. Ancak stok seviyeleri, müşterilere yapılan teslimatlar ve limanlara gelen demir cevheri hacmi azaldı. Söz konusu haftada, Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatlarının sürekli düşmesi, piyasa oyuncularının olumsuz beklentilere sahip olduğunu gösterdi.

Çin’de yüksek fırınların kapasite kullanım oranları, çelik üreticileri daha fazla üretim yapmak istediği için haftalık bazda arttı. Bazı çelik üreticileri zarar kaydettiği için demir cevheri alış fiyatlarını düşürmeye çalışabilir. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının belirli bir aralıkta dalgalanması bekleniyor.