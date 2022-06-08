Çin limanlarında demir cevheri stoku %2,25 düştü

Çarşamba, 08 Haziran 2022 11:56:13 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 6 Haziran tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 30 Mayıs tarihine kıyasla %2,25 düşüşle 122,39 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları, stok seviyelerindeki düşüşe, müşterilere yapılan teslimatların azalmasına ve limanlara gelen demir cevheri hacminin düşmesine bağlı olarak yükseldi.

Çin’deki yüksek fırınların kapasite kullanım oranları, Şangay ve Shenzhen dahil olmak üzere ülkede ekonomik gelişimi desteklemeye yönelik teşvik politikalarının yayımlanması çelik talebini iyileştirdiği ve demir cevheri piyasasını olumlu etkilediği için haftalık bazda arttı. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının daha da artması bekleniyor.