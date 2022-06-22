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Çin limanlarında demir cevheri stoku %2,03 düştü

Çarşamba, 22 Haziran 2022 11:00:38 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 20 Haziran tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 13 Haziran tarihine kıyasla %2,03 düşüşle 116,69 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları düşüş gösterdi. Öte yandan, müşterilere yapılan teslimatlar keskin bir şekilde artarken, limanlara gelen demir cevheri hacmi azaldı.

Aynı haftada Çin’de çelik üretimi, çelik fiyatlarındaki düşüş nedeniyle hafifçe azaldı. Bazı çelik üreticileri ölü sezonda bakım çalışmaları yapacağını açıkladı ve bu durum demir cevheri talebini olumsuz etkileyecek. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının düşmesi bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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