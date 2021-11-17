Çin limanlarında demir cevheri stoku %2,02 arttı

Çarşamba, 17 Kasım 2021 11:14:17 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 15 Kasım tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 8 Kasım tarihine kıyasla %2,02 artışla 140,78 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, küresel piyasalarda arzın artması nedeniyle ithal demir cevheri fiyatları düşüşünü sürdürdü. Bu ayın başında kaydedilen artışın ardından, çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranları ile üretimlerinin düşmesi, demir cevheri talebini olumsuz etkiledi ve fiyatları aşağıya çekti. Önümüzdeki hafta, Çin’de ithal demir cevheri fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.