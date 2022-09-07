Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,72 arttı

Çarşamba, 07 Eylül 2022 10:52:23 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 5 Eylül tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 29 Ağustos tarihine kıyasla %1,72 artışla 130,85 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatlarının gevşemesi nedeniyle düşüş gösterdi. Öte yandan, müşterilere yapılan teslimatlar artarken, limanlara gelen demir cevheri hacmi de yükseldi.

Aynı haftada, Çin’de yüksek fırınların kapasite kullanım oranları artış gösterdi, dolayısıyla çelik üreticilerinin hala demir cevheri alması gerekiyor. Ancak, piyasa oyuncuları çelik üreticilerinin demir cevheri talebini yakından takip ediyor. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının artması bekleniyor.