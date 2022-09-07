﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,72 arttı

Çarşamba, 07 Eylül 2022 10:52:23 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 5 Eylül tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 29 Ağustos tarihine kıyasla %1,72 artışla 130,85 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatlarının gevşemesi nedeniyle düşüş gösterdi. Öte yandan, müşterilere yapılan teslimatlar artarken, limanlara gelen demir cevheri hacmi de yükseldi.

Aynı haftada, Çin’de yüksek fırınların kapasite kullanım oranları artış gösterdi, dolayısıyla çelik üreticilerinin hala demir cevheri alması gerekiyor. Ancak, piyasa oyuncuları çelik üreticilerinin demir cevheri talebini yakından takip ediyor. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının artması bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %3,1 düştü

07 Eyl | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 6 Eylül 2022

06 Eyl | Hurda ve Hammadde

Alien Metals ve Anglo American Hancock demir cevheri projesi için anlaşma imzaladı

06 Eyl | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 5 Eylül 2022

05 Eyl | Hurda ve Hammadde

Strike Resources Hedland limanından ilk demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdi

05 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları hafta boyunca düştü

05 Eyl | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin – 2 Eylül 2022

02 Eyl | Hurda ve Hammadde

Hint NMDC’nin üretimi ve satışları Ağustos ayında düşüşte

02 Eyl | Çelik Haberler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları yeniden 100$/mt CFR’ın altına indi

01 Eyl | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 31 Ağustos 2022

31 Ağu | Hurda ve Hammadde