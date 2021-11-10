Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,71 arttı

Çarşamba, 10 Kasım 2021 13:49:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 8 Kasım tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 1 Kasım tarihine kıyasla %1,71 artışla 138 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, küresel piyasalarda arzın artması nedeniyle ithal demir cevheri fiyatları hafifçe düştü. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranlarının, kış mevsiminde üretime getirilen kısıtlamalara ve yüksek fırınlarda yürütülen bakım çalışmalarına bağlı olarak azalması sonucunda demir cevheri talebi cansız seyretti. Önümüzdeki hafta, Çin’de ithal demir cevheri fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.

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