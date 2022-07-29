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Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,62 arttı

Cuma, 29 Temmuz 2022 11:36:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 25 Temmuz tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 18 Temmuz tarihine kıyasla %1,62 artışla 121,68 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları artış gösterdi. Öte yandan, müşterilere başta Brezilya’dan olmak üzere yapılan teslimatlar artarken, limanlara gelen demir cevheri hacmi önemli oranda düşüş gösterdi.

Aynı haftada, Çin’de yüksek fırınların kapasite kullanım oranları düşmeye devam etti ancak yakında artması bekleniyor, bu da piyasa görünümünü destekledi. Örneğin, vadeli demir cevheri fiyatları dün %7,16 artış gösterdi. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının artması bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu 

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