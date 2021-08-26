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Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,57 arttı

Perşembe, 26 Ağustos 2021 12:01:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 23 Ağustos tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 16 Ağustos tarihine kıyasla %1,57 artışla 118,62 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, vadeli fiyatların düşüşüne ve talebe yönelik beklentilerin olumsuz olması sonucunda piyasaya yönelik beklentilerin zayıflamasına bağlı olarak sertçe düştü. Yüksek fırınların üretimi ile üreticilerin kapasite kullanım oranlarında da hafif düşüşler kaydedildi. Çelik üreticileri, gayrimenkul ve imalat sektörlerindeki düşük performans nedeniyle hammadde alımına yanaşmazken, üretim kısıtlamalarının, bu yılın sonuna kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. Söz konusu dönemde, ülkenin limanlarındaki demir cevheri stokunun hafifçe artması, demir cevheri fiyatlarını olumsuz etkiledi. Ancak, yaklaşmakta olan en yoğun sezonun, demir cevheri talebini ve fiyatlarını belirli bir ölçüde artırması bekleniyor.


Etiketler: demir cevheri  Uzak Doğu  Çin  hammaddeler  |  benzer haberler »


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