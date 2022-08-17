Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,5 arttı

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 10:44:40 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 15 Ağustos tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 8 Ağustos tarihine kıyasla %1,5 artışla 129 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları limanlardaki cevher stokunun artması nedeniyle düşüş gösterdi. Öte yandan, müşterilere yapılan teslimatlar düşerken, özellikle Brezilya’dan yapılan teslimatlar ciddi şekilde azaldı. Limanlara gelen demir cevheri hacmi ise yükseldi.

Aynı haftada, Çin’de yüksek fırınların kapasite kullanım oranları daha da artarak demir cevheri talebini olumlu etkiledi. Ancak limanlardaki cevher hacmi üst üste yedinci hafta yükseldi. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının belirli bir aralıkta dalgalanması bekleniyor.