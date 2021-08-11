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Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,47 düştü

Çarşamba, 11 Ağustos 2021 14:22:25 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 9 Ağustos tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 2 Ağustos tarihine kıyasla %1,47 düşüşle 117 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, Hebei’de yer alan üreticilerin, Kış Olimpiyatları öncesi çelik üretimlerini sert bir şekilde azaltması olasılığına bağlı olarak talebe yönelik endişelerin ortaya çıkması nedeniyle sert düşüşler gösterdi.

Çin iç piyasasına giren demir cevheri hacmi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan duraklamanın ardından bazı limanlara yapılan boşaltmalarla dengelendi. Yüksek fırınların kapasite kullanım oranı, neredeyse hiçbir değişiklik göstermedi. Çin’de çelik üretiminin gelecekte azalabileceği, bu durumun da demir cevheri talebini olumsuz etkileyebileceği söylendi. Önümüzdeki hafta, ithal demir cevheri fiyatlarının düşebileceği veya sınırlı bir aralıkta dalgalanabileceği düşünülüyor.


Etiketler: Uzak Doğu  demir cevheri  Çin  hammaddeler  |  benzer haberler »


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