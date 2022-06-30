Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,12 düştü

Perşembe, 30 Haziran 2022 10:10:34 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 27 Haziran tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 20 Haziran tarihine kıyasla %1,12 düşüşle 115,38 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları hafifçe artış gösterdi. Öte yandan, müşterilere yapılan teslimatlar hafifçe artarken, limanlara gelen demir cevheri hacmi keskin bir şekilde yükseldi.

Aynı haftada Çin’de çelik üretimi, çelik üreticileri faaliyetlerini askıya aldığı için düştü ve bu da ithal demir cevheri talebini zayıflatacak. Demir cevheri stoklarındaki düşüş ise fiyatlarını destekledi. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının aşağı yönlü baskıya direnç göstermesi bekleniyor.