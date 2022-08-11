Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,99 arttı

Perşembe, 11 Ağustos 2022 10:49:08 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 8 Ağustos tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 1 Ağustos tarihine kıyasla %0,99 artışla 127,1 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları düşüş gösterdi. Öte yandan, müşterilere yapılan teslimatlar özellikle Brezilya’dan yapılan teslimatların ciddi şekilde yükselmesiyle birlikte önemli oranda artarken, limanlara gelen demir cevheri hacmi de yükseldi.

Aynı haftada, Çin’de yüksek fırınların kapasite kullanım oranları daha da artarak demir cevheri talebini canlandırdı. Ancak limanlardaki cevher hacminin yükselmesi fiyatları olumsuz etkiledi. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının hafifçe düşmesi bekleniyor.