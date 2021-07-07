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Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,8 arttı

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 12:13:09 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 5 Temmuz tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 28 Haziran tarihine kıyasla %0,8 artışla 115,34 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları artış gösterdi. Çin Komünist Partisi’nin 100. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle yüksek fırınların kapasite kullanım oranının sertçe düşmesi çelik üretimini azaltsa da üretim toparlanmaya başladı.

Küresel piyasalarda emtia fiyatları, yüksek vadeli fiyatların ve iyileşme gösteren çelik piyasasının desteklemesiyle artış sinyalleri verdi.


Etiketler: hammaddeler  Uzak Doğu  Çin  demir cevheri  |  benzer haberler »


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