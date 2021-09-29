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Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,78 düştü

Çarşamba, 29 Eylül 2021 14:02:54 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 27 Eylül tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 13 Eylül tarihine kıyasla %0,78 düşüşle 120,01 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, üreticilerin stok alımı yapması nedeniyle hafifçe arttı. Çelik üreticileri, Ulusal Gün (1-7 Ekim) öncesinde demir cevheri stok yenilemelerini tamamladı. Ayrıca, ithal demir cevheri fiyatlarının, yakın gelecekte baskı altında kalması bekleniyor.

Küresel piyasalarda stok seviyelerindeki yükseliş, fiyatlar üzerindeki baskıyı artıracak. Hebei ve Jiangsu eyaletlerinde, üretime getirilen kısıtlamalar, demir cevheri talebini olumsuz etkilemeye devam edecek ve demir cevheri fiyatlarına olan desteği zayıflatacak.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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