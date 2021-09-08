Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,73 arttı

Çarşamba, 08 Eylül 2021 14:20:04 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 6 Eylül tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 30 Ağustos tarihine kıyasla %0,73 artışla 121,04 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, sınırlı aralıkta dalgalandıktan sonra yeniden 130$/mt CFR’ın altına indi. Demir cevheri stok yığılması, Çinli üreticilerden gelen talebin temkinli olduğunu ve arzın yatay seyrettiğini gösterdi. Üretime getirilen kısıtlamanın devam edeceği ve bu durumun da ithal demir cevheri fiyatlarını olumsuz etkileyeceği ancak en yoğun sezonda, talebin iyileşme gösterebileceği belirtildi. Önümüzdeki hafta, ithal demir cevheri fiyatlarının artması beklenirken, talebin yatay seyretmeye devam etmesine bağlı olarak sert artışlar beklenmediği bildirildi.