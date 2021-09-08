﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,73 arttı

Çarşamba, 08 Eylül 2021 14:20:04 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 6 Eylül tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 30 Ağustos tarihine kıyasla %0,73 artışla 121,04 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, sınırlı aralıkta dalgalandıktan sonra yeniden 130$/mt CFR’ın altına indi. Demir cevheri stok yığılması, Çinli üreticilerden gelen talebin temkinli olduğunu ve arzın yatay seyrettiğini gösterdi. Üretime getirilen kısıtlamanın devam edeceği ve bu durumun da ithal demir cevheri fiyatlarını olumsuz etkileyeceği ancak en yoğun sezonda, talebin iyileşme gösterebileceği belirtildi. Önümüzdeki hafta, ithal demir cevheri fiyatlarının artması beklenirken, talebin yatay seyretmeye devam etmesine bağlı olarak sert artışlar beklenmediği bildirildi.


Etiketler: hammaddeler  Uzak Doğu  Çin  demir cevheri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

07 Eyl

Çin’in demir cevheri ithalatı Ağustos ayında %10,15 arttı
06 Eyl

Luo Tiejun: Çin’in demir cevheri üretimi 2021-2025 yılları arasında 100 milyon mt artacak
26 Ağu

Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,57 arttı
20 Ağu

Çin’in demir cevheri üretimi piyasanın zayıflaması nedeniyle Temmuz ayında aylık %9 düştü
18 Ağu

Çin limanlarında demir cevheri stoku yatay seyretti